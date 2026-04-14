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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Gerstetten - Vorfahrt missachtet
Am Montagmorgen stießen an einer Kreuzung bei Gerstetten zwei Autos zusammen.

Ulm (ots)

Gegen 5 Uhr war ein 60-Jähriger mit seinem Skoda Fabia auf der K3019 unterwegs. Er kam aus Richtung Dettingen und bog an der Kreuzung zur L1079 nach links in Richtung Herbrechtingen ab. Hierbei übersah er offenbar eine 38-Jährige. Diese kam ihm aus Richtung Hürben entgegen und hatte Vorfahrt. Es kam zum Unfall. Verletzt wurde niemand. Das Polizeirevier Giengen hat den Verkehrsunfall aufgenommen und schätzt den Schaden auf insgesamt etwa 9.000 Euro. Die Autos blieben fahrbereit.

++++ 0675509(TH)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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