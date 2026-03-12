Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg: Unfall zwischen Pkw und Fahrrad_ Radfahrer wird verletzt

Gevelsberg (ots)

Verletzt wurde ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am 11. März gegen 6:20 Uhr auf der Schwelmer Straße. Nach ersten Erkenntnissen beabsichtigte ein 60-jähriger aus Hagen mit seinem PKW Citroën von der Schwelmer Straße nach links in eine Zufahrt abzubiegen. Bei diesem Abbiegevorgang übersah er einen 46-jährigen Fahrradfahrer aus Sprockhövel, der in Gegenrichtung unterwegs war. Es kam zur Kollision wodurch der Radfahrer zu Boden stürzte. Durch den Sturz verletzte sich der Radfahrer leicht und musste zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert werden.

