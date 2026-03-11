Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal: Transporter aufgebrochen_ Werkzeug gestohlen

Ennepetal (ots)

Zu einem Einbruch in einen Transporter kam es zwischen dem 9. März 17:00 Uhr und den 10. März 6:45 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Transporter der Marke Opel auf einem Parkstreifen in der Milsper Straße abgestellt. Die Täter beschädigten den Schließzylinder und gelangten so in den Innenraum des Fahrzeug. Aus dem Transporter wurden mehrere Elektrogeräte, u.a. Bohrmaschinen, eine Kreissäge und eine Stichsäge gestohlen. Die Akkugeräte haben ein Gesamtwert im niedrigen vierstelligen Wert. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0233391662100 melden.

Hinweis auf Individualnummern:

Individualnummern sind wichtig für den Fahndungserfolg! Individual- oder Seriennummern von hochwertigen Geräten sind bestenfalls in das Gerät eingraviert. Sollte das nicht der Fall sein, raten wir Ihnen es selbst individuell zu gravieren. Nur so kann es polizeilich ausgeschrieben und wieder zugeordnet werden. Es kommt ebenfalls vor, dass die eigenen Geräte im Internet wiedergefunden werden. Nur mit Hilfe der Individualnummer oder einer individuellen Kennung lassen sich die Gegenstände zweifelsfrei zuordnen!

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell