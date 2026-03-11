PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal: Transporter aufgebrochen_ Werkzeug gestohlen

Ennepetal (ots)

Zu einem Einbruch in einen Transporter kam es zwischen dem 9. März 17:00 Uhr und den 10. März 6:45 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Transporter der Marke Opel auf einem Parkstreifen in der Milsper Straße abgestellt. Die Täter beschädigten den Schließzylinder und gelangten so in den Innenraum des Fahrzeug. Aus dem Transporter wurden mehrere Elektrogeräte, u.a. Bohrmaschinen, eine Kreissäge und eine Stichsäge gestohlen. Die Akkugeräte haben ein Gesamtwert im niedrigen vierstelligen Wert. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0233391662100 melden.

Hinweis auf Individualnummern:

Individualnummern sind wichtig für den Fahndungserfolg! Individual- oder Seriennummern von hochwertigen Geräten sind bestenfalls in das Gerät eingraviert. Sollte das nicht der Fall sein, raten wir Ihnen es selbst individuell zu gravieren. Nur so kann es polizeilich ausgeschrieben und wieder zugeordnet werden. Es kommt ebenfalls vor, dass die eigenen Geräte im Internet wiedergefunden werden. Nur mit Hilfe der Individualnummer oder einer individuellen Kennung lassen sich die Gegenstände zweifelsfrei zuordnen!

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 11.03.2026 – 10:47

    POL-EN: Herdecke: Einbruch in Reihenhaus_ Täter schlagen Scheibe ein

    Herdecke (ots) - Zu einem Einbruch in ein Reihenhaus im Westender Weg kam es am 10. März in der Zeit zwischen 6:30 Uhr und 13.30 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen schlugen die Täter ein Fenster der Terrassentür ein und gelangten so in das Haus. Dort suchten sie in den Räumen nach Wertgegenständen und öffneten dazu Schränke und Schubladen. Was genau gestohlen wurde, ...

    mehr
  • 08.03.2026 – 23:38

    POL-EN: Ennepetal - Tödlicher Verkehrsunfall auf der Strückerberger Straße

    Ennepetal (ots) - Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am 8. März gegen 21:15 Uhr auf der Strückerberger Str. in Ennepetal. Nach ersten Erkenntnissen war ein 28-jähriger aus Sprockhövel mit seinem PKW der Marke BMW in Fahrtrichtung Schwelm unterwegs. In einer Kurve verlor der Sprockhöveler die Kontrolle über seinen BMW, geriet ins Schleudern und prallte gegen ...

    mehr
  • 08.03.2026 – 06:54

    POL-EN: Herdecke - Kradfahrer fährt auf Pkw auf und verletzt sich leicht

    Herdecke (ots) - Am Samstag, den 07. März um 12:15 Uhr, befährt ein 59-jähriger Dortmunder mit seinem Krad den Herdecker Bach. Auf Höhe der Hausnummer 16 fährt dieser auf den verkehrsbedingt wartenden Pkw eines 48-jährigen Dortmunders auf und stürzt. Dabei verletzt sich der Kradfahrer leicht an der Schulter und wird zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren