Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Ennepetal - Tödlicher Verkehrsunfall auf der Strückerberger Straße
Ennepetal (ots)
Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am 8. März gegen 21:15 Uhr auf der Strückerberger Str. in Ennepetal. Nach ersten Erkenntnissen war ein 28-jähriger aus Sprockhövel mit seinem PKW der Marke BMW in Fahrtrichtung Schwelm unterwegs. In einer Kurve verlor der Sprockhöveler die Kontrolle über seinen BMW, geriet ins Schleudern und prallte gegen eine Hauswand. Ob überhöhte Geschwindigkeit der Grund für den Kontrollverlust über das Fahrzeugs war, ist aktuell Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Durch den massiven Aufprall wurde der Sprockhöveler so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Strückerberger Str. vollständig gesperrt. Ein spezielles Verkehrsunfallaufnahmeteam unterstützte bei der Unfallaufnahme. Die umfangreichen Ermittlungen dauern an. (CNE/MME)
