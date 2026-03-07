Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: zwei Leichtverletzte bei Vorfahrtsunfall
Hattingen (ots)
Am Samstag, den 07. März kam es um 00:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Hattinger Schulstraße. Ein 39-jähriger Hattinger übersah in einem Einmündungsbereich den vorfahrtsberechtigten Pkw eines 18-jährigen Hattingers. Beide Personen wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die verunfallten Pkw wurden von der Unfallstelle geschleppt. (MJA)
