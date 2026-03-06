Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal: Polizistinnen erkennen Breckerfelder wieder_ Erst vom Unfallort geflüchtet und nun mit fast drei Promille unterwegs

Ennepetal (ots)

Auf dem Weg zu ihrer Dienststelle in Ennepetal staunten zwei Polizisten der Polizeiwache Ennepetal nicht schlecht, als sie auf der Breckerfelder Straße am 5.3.2026, gegen 13:00 Uhr einen PKW der Marke Hyundai erkannten der bereits am Vortag in einen Verkehrsunfall mit Alkohol und Flucht verwickelt war.(siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12726/6229309) Der Pkw fuhr deutliche Schlangenlinien und stoppte sogar bei einer roten Ampel nicht. Umgehend informierten die Polizistinnen, die noch in zivil unterwegs waren, ihre Polizeiwache und eine Streifenwagenbesatzung wurde in Richtung Breckerfelder Straße geschickt. Wenige Minuten später konnte der Pkw angehalten und der Fahrzeugführer kontrolliert werden. Es war erneut der 44-Breckerfelder, der am Vortag, gegen 20:55 Uhr einen Verkehrsunfall mit Personenschaden und anschließender Flucht verursacht hatte.

Breits bei dieser Unfallaufnahme schien der Breckerfelder deutlich unter Alkoholeinfluss zu stehen, sodass eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt wurde. Im Rahmen der Verkehrskontrolle am 05.03.2026 erhärtete sich wieder der Verdacht, dass der Breckerfelder unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte. Ein Test zeigte ein deutlichen Wert von fast drei Promille. Es folgte eine Blutprobe und die Sicherstellung der Fahrzugschlüssel. Seinen Führerschein hatte er bereits am Vortag abgegeben.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell