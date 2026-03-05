Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Raubdelikt in Wohnung_ Spezialeinsatzkräfte im Einsatz_ Festnahme erfolgt am Abend

Hattingen (ots)

Zu einem Raubdelikt in einer Wohnung in der Welperstraße 59 kam es am 4. März, gegen 12:00 Uhr. Ein 23-jähriger aus Oberhausen machte gegenüber der Polizei Angaben, dass er Opfer eines Raubdeliktes in einer Wohnung in dem Mehrfamilienhaus geworden sei. Zudem lagen konkrete Hinweise zu einer möglichen Bewaffnung vor. Zahlreiche Kräfte der Polizei wurden zur Örtlichkeit entsandt. Auch ein Spezialeinsatzkommando aus einer Nachbarbehörde kam zum Einsatz. Gegen 15:15 Uhr wurde die Wohnung durch die Spezialkräfte durchsucht. Es konnte in der Wohnung keine Person mehr angetroffen werden. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen und Ermittlungen wurden eingeleitet.

Im Rahmen der intensiven Ermittlungsarbeit im Laufe des Tages ergaben sich Hinweise zu einer Wohnanschrift in der Oststraße in Hattingen. Es bestand der dringende Verdacht, dass sich der Tatverdächtige des Raubdelikts dort aufhalten könnte. Ein Durchsuchungsbeschluss für diese Wohnung in dem Mehrfamilienhaus wurde erwirkt. Die Durchsuchung der Wohnung erfolgte gegen 21:00 Uhr durch Spezialeinsatzkräfte. Es konnten mehrere Personen u.a. auch der Tatverdächtige, ein 28-jähriger aus Hattingen mit syrischer Staatsbürgerschaft, angetroffen und festgenommen werden. Bei diesem Einsatz wurde keine Person verletzt. Der Tatverdächtige wurde zu einer Polizeiwache verbracht. Zusätzlich stand eine Wohnung im Gumperzweg im Fokus der Ermittlungen. Auch dort erfolgte eine Durchsuchung nach Beweismitteln. Die umfangreichen Ermittlungen dauern an.

