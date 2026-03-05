Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld: Unfall mit einer verletzten Person und Flucht_ Alkoholkonsum wird geprüft

Breckerfeld (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person und anschließender Flucht des Unfallverursachers kam es am 4. März, gegen 20:55 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen war ein 44-jähriger aus Breckerfeld mit seinem PKW der Marke Hyundai auf der Poststraße in Fahrtrichtung Oststraße unterwegs. Er missachtete die Vorfahrt eines 48-jährigen aus Ennepetal. Dieser war mit seinem PKW der Marke Ford auf der Oststraße in Fahrtrichtung Epscheider Straße unterwegs. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, wobei sich eine Person im Ford verletzte. Nach der Kollision entfernte sich der Breckerfelder umgehend von der Unfallörtlichkeit und kümmerte sich nicht um eine Schadensregulierung. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung und durch Hinweise von aufmerksamen Zeugen konnte der Breckerfelder schnell angetroffen werden. Es erhärtete sich zudem der Verdacht, dass er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stehen könnte. Es folgte eine Blutprobe und die Sicherstellung des Führerscheins

Den Breckerfelder erwartet nun ein Strafverfahren, u.a. wegen Verkehrsunfallflucht und möglicher Trunkenheit im Straßenverkehr.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell