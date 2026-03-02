Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepe-Ruhr-Kreis: Vorstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik 2025

Bild-Infos

Download

Ennepe-Ruhr-Kreis (ots)

Am 02.03.2026 stellte Landrat Jan-Christoph Schaberick die Polizeiliche Kriminalstatistik für das Jahr 2025 im Ennepe-Ruhr-Kreis vor. Im Rahmen einer Pressekonferenz im Zentralgebäude der Polizei in Ennepetal wurde er durch den stellvertretenden Abteilungsleiter Polizei Dominik Helms, sowie den Direktionsleiter Kriminalität Martin Zabek unterstützt. In 2025 ist die Zahl der Straftaten im Kreisgebiet um 4,3 Prozent gesunken. Die Aufklärungsquote lag in 2025 auf gleichbleibenden Niveau. Im Polizeibezirk der Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis bleiben die typischen Risiken, Opfer eines Diebstahls, eines Wohnungseinbruchs oder einer Gewalttat auf öffentlichen Straßen und Plätzen zu werden, weiterhin gering. Der Ennepe-Ruhr-Kreis gehört somit mit zu den sichersten Regionen im Land. Kriminalrat Martin Zabek, Leiter der Direktion Kriminalität, rückte nochmal folgende Punkte in den Vordergrund: - Ennepe-Ruhr-Kreis gehört zu den sichersten Kreisen in NRW - In 2025 gesunkene Gesamtfallzahlen gegenüber dem Vorjahr (-4,3%) - Entgegen des Landestrends rückläufige Fallzahlen in den meisten Phänomenbereichen feststellbar - die Kriminalitätsbelastung weiterhin auf einem niedrigen Niveau - sinkende Zahlen im Bereich der Gewaltkriminalität - Wohnungseinbruchskriminalität deutlich gesunken - Tatmittel Internet und Cybercrime von großer Relevanz aufgrund der Verlagerung von Straftaten in den digitalen Raum - in 2025 trotzdem leicht sinkende Fallzahlen zu erkennen - Straftaten jugendlicher Täter unter 21 Jahre abermals in 2025 rückläufig

Als Ausblick nannte Kriminalrat Martin Zabek folgende Punkte:

- Bekämpfung der Kinderpornografie und des sexuellen Missbrauchs

von Kindern und Jugendlichen

- Deliktsfeld Cybercrime stellt weiterhin hohe Anforderungen an

Personal und Technik

- Behördenstrategische Schwerpunktsetzung auf die Bekämpfung der

Einbruchskriminalität

- Bekämpfung der Gewaltkriminalität (insbesondere im öffentlichen

Raum) Die Einzelheiten der Kriminalstatistik 2025 finden Sie hier: https://ennepe-ruhr-kreis.polizei.nrw/artikel/polizeiliche-kriminalstatistik-4

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell