Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepe-Ruhr-Kreis: Vorstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik 2025

POL-EN: Ennepe-Ruhr-Kreis: Vorstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik 2025
Ennepe-Ruhr-Kreis (ots)

   Am 02.03.2026 stellte Landrat Jan-Christoph Schaberick die 
Polizeiliche Kriminalstatistik für das Jahr 2025 im Ennepe-Ruhr-Kreis
vor. Im Rahmen einer Pressekonferenz im Zentralgebäude der Polizei in
Ennepetal wurde er durch den stellvertretenden Abteilungsleiter 
Polizei Dominik Helms, sowie den Direktionsleiter Kriminalität Martin
Zabek unterstützt. In 2025 ist die Zahl der Straftaten im Kreisgebiet
um 4,3 Prozent gesunken. Die Aufklärungsquote lag in 2025 auf 
gleichbleibenden Niveau. Im Polizeibezirk der Kreispolizeibehörde 
Ennepe-Ruhr-Kreis bleiben die typischen Risiken, Opfer eines 
Diebstahls, eines Wohnungseinbruchs oder einer Gewalttat auf 
öffentlichen Straßen und Plätzen zu werden, weiterhin gering. Der 
Ennepe-Ruhr-Kreis gehört somit mit zu den sichersten Regionen im 
Land. Kriminalrat Martin Zabek, Leiter der Direktion Kriminalität, 
rückte nochmal folgende Punkte in den Vordergrund:
   - Ennepe-Ruhr-Kreis gehört zu den sichersten Kreisen in NRW
   - In 2025 gesunkene Gesamtfallzahlen gegenüber dem  Vorjahr 
     (-4,3%)
   - Entgegen des Landestrends rückläufige Fallzahlen in den meisten 
     Phänomenbereichen feststellbar
   - die Kriminalitätsbelastung weiterhin auf einem niedrigen Niveau
   - sinkende Zahlen im Bereich der Gewaltkriminalität
   - Wohnungseinbruchskriminalität deutlich gesunken
   - Tatmittel Internet und Cybercrime von großer Relevanz aufgrund 
     der Verlagerung von Straftaten in den digitalen Raum - in 2025 
     trotzdem leicht sinkende Fallzahlen zu erkennen
   - Straftaten jugendlicher Täter unter 21 Jahre abermals in 2025 
     rückläufig

Als Ausblick nannte Kriminalrat Martin Zabek folgende Punkte:

   - Bekämpfung der Kinderpornografie und des sexuellen Missbrauchs

von Kindern und Jugendlichen

   - Deliktsfeld Cybercrime stellt weiterhin hohe Anforderungen an

Personal und Technik

   - Behördenstrategische Schwerpunktsetzung auf die Bekämpfung der

Einbruchskriminalität

   - Bekämpfung der Gewaltkriminalität (insbesondere im öffentlichen

Raum) Die Einzelheiten der Kriminalstatistik 2025 finden Sie hier: https://ennepe-ruhr-kreis.polizei.nrw/artikel/polizeiliche-kriminalstatistik-4

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

