Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Pkw überschlägt sich
Beifahrer leicht verletzt
Breckerfeld (ots)
Am Samstag, den 07. März, befuhr gegen 02:35 Uhr ein 21-jähriger Cuxhavener mit einem BMW die Straße Drehe in Breckerfeld. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über den Pkw und kam von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich hierbei, wobei sich der Beifahrer, ein 18-jähriger Hagener, leicht verletzte. (MJA)
