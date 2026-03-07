Breckerfeld (ots) - Verletzt wurde ein 23-jähriger Motorradfahrer am 4. März gegen 17:45 Uhr bei einem Unfall auf der L699. Nach ersten Erkenntnissen war der Bochumer mit seinem Motorrad der Marke Yamaha aus Ennepetal kommend in Fahrtrichtung Breckerfeld unterwegs. In Höhe der Bushaltestelle zur Ennepetalsperre verlor er in einer Kurve die Kontrolle über das ...

