Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Herdecke - Einbruch in ein Einfamilienhaus, Tresor aus dem Schlafzimmer entwendet
Herdecke (ots)
Am Freitag, den 06.03.2026 gegen 19:45 Uhr stellte eine Spaziergängerin laute Knallgeräusche am Haus der Herdecker fest. Im Anschluss kontaktierte sie die Polizei. Am Einfamilienhaus konnte dann durch das eingesetzte Einsatzmittel festgestellt werden, dass Unbekannte sich durch ein eingeschlagenes Terrassenfenster Zugang ins Gebäude verschafft und das gesamte Haus durchsucht haben. Auf Überwachungskameras konnte eingesehen werden, dass die Täter einen Tresor entwendeten und mit diesem flüchteten. Die Bewohner erhielten durch die Polizei Kenntnis. (MME)
