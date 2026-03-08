PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EN: Herdecke - Kradfahrer fährt auf Pkw auf und verletzt sich leicht

Herdecke (ots)

Am Samstag, den 07. März um 12:15 Uhr, befährt ein 59-jähriger Dortmunder mit seinem Krad den Herdecker Bach. Auf Höhe der Hausnummer 16 fährt dieser auf den verkehrsbedingt wartenden Pkw eines 48-jährigen Dortmunders auf und stürzt. Dabei verletzt sich der Kradfahrer leicht an der Schulter und wird zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. (JBR)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
