POL-EN: Herdecke - Kradfahrer fährt auf Pkw auf und verletzt sich leicht

Hattingen (ots) - Am Samstag, den 07. März kam es um 00:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Hattinger Schulstraße. Ein 39-jähriger Hattinger übersah in einem Einmündungsbereich den vorfahrtsberechtigten Pkw eines 18-jährigen Hattingers. Beide Personen wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die verunfallten Pkw wurden von der Unfallstelle ...

mehr