Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Herdecke - Kradfahrer fährt auf Pkw auf und verletzt sich leicht
Herdecke (ots)
Am Samstag, den 07. März um 12:15 Uhr, befährt ein 59-jähriger Dortmunder mit seinem Krad den Herdecker Bach. Auf Höhe der Hausnummer 16 fährt dieser auf den verkehrsbedingt wartenden Pkw eines 48-jährigen Dortmunders auf und stürzt. Dabei verletzt sich der Kradfahrer leicht an der Schulter und wird zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. (JBR)
