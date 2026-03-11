Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke: Einbruch in Reihenhaus_ Täter schlagen Scheibe ein

Herdecke (ots)

Zu einem Einbruch in ein Reihenhaus im Westender Weg kam es am 10. März in der Zeit zwischen 6:30 Uhr und 13.30 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen schlugen die Täter ein Fenster der Terrassentür ein und gelangten so in das Haus. Dort suchten sie in den Räumen nach Wertgegenständen und öffneten dazu Schränke und Schubladen. Was genau gestohlen wurde, ist aktuell Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0232491662200 melden.

