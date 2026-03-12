Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Gevelsberg: Raubdelikt in Lebensmittelgeschäft_ Ermittlungen sind erfolgreich
Gevelsberg (ots)
Zu einem Raubdelikt in einem Lebensmittelgeschäft in der Straße Großer Markt kam es am 11. März, gegen 10:30 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen versuchte ein männlicher Täter drei Flaschen eines alkoholischen Getränks in einem mittleren zweistelligen Wert zu stehlen. Dies wurde durch einen aufmerksamen Mitarbeiter festgestellt, der den Tatverdächtigen festhalten wollte. Bei der anschließenden Rangelei konnte der Mitarbeiter lediglich ein Kleidungsstück des Täters festhalten. Der Täter floh aus dem Geschäft in unbekannte Richtung. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnte in dem Kleidungsstück ein Personaldokument aufgefunden werden. Bei dem Täter handelte es sich um einen 28-jährigen aus Gevelsberg. Zudem stellte sich heraus, dass auch das Kleidungsstück zuvor gestohlen wurde. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
