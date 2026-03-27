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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen - Diebstahl eines hochwertigen E-Bikes in Stadthagen - Polizei bittet um Hinweise

Stadthagen (ots)

(KEM) Am Mittwoch, den 25.03.2026, kam es in der Zeit zwischen 19:20 Uhr und 19:40 Uhr zu einem Diebstahl eines hochwertigen E-Bikes auf einem Parkplatz vor dem Kaufland am Helweg 4 in Stadthagen.

Ein bislang unbekannter Täter entwendete das mittels Kettenschloss gesicherte grüne E-Bike eines 46-jährigen Lauenhägers. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 6.100 Euro.

Die Polizei Stadthagen bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Fahrrades geben können, sich unter der Telefonnummer 05721/98220 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Andrea Kempin
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021/9212-104
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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