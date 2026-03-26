Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stolzenau - Unfallflucht auf Supermarktparkplatz - Polizei sucht Zeugen

Stolzenau (ots)

Am Mittwoch, den 25.03.2026, kam es im Zeitraum zwischen 13:30 Uhr und 13:45 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Stolzenau zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein geparkter brauner Hyundai auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes in der Straße "Auf dem Weinberge 2" durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug links am Heck beschädigt. Der Fahrzeugführer entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Am beschädigten Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Die Polizei Stolzenau bittet Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum verursachenden Fahrzeug oder dessen Fahrer geben können, sich zu melden.

Hinweise nimmt die Polizei Stolzenau unter der Telefonnummer 05761 9020-0 entgegen.

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