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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Marklohe - Zeugenaufruf nach Diebstahl aus PKW

Marklohe (ots)

(KEM) Am Donnerstag, den 26.03.2026, kam es in der Zeit zwischen 16:15 Uhr und 16:30 Uhr auf dem Parkplatz des NP-Marktes an der Nienburger Straße 20 in Marklohe zu einem Diebstahl aus einem PKW.

Bislang unbekannte Täter entwendeten aus einem unverschlossenen grünen Audi einen Rucksack sowie eine Geldbörse. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von etwa 355 Euro.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, Fahrzeuge auch bei kurzer Abwesenheit stets ordnungsgemäß zu verschließen und keine Wertgegenstände im Fahrzeug zurückzulassen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Marklohe unter 05021/924060 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Andrea Kempin
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021/9212-104
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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