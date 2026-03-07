PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: Nächtlicher PKW-Brand

Schermbeck (ots)

In der Nacht zum heutigen Samstag wurde der Löschzug Gahlen um 1:30 Uhr mit dem Einsatzstichwort PKW Brand zur Östricher Straße alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand ein PKW bereits in Vollbrand. Umgehend ging ein Trupp unter Atemschutz zur Brandbekämpfung vor und leitete Löschmaßnahmen ein. Im weiteren Einsatzverlauf wurden die Löschzüge Altschermbeck und Schermbeck zur Unterstützung nachalarmiert.

Da sich Öl auf der Fahrbahn befand, wurde zur Beseitigung der Verunreinigung eine Fachfirma zur Einsatzstelle hinzugezogen.

Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

Der Einsatz endete für die Feuerwehr um 4:46 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Schermbeck
Jana Drühl
Mobil: 02853 910280
E-Mail: presse@feuerwehr-schermbeck.de
http://www.feuerwehr-schermbeck.de

Original-Content von: Feuerwehr Schermbeck, übermittelt durch news aktuell

