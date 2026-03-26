Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Verkehrsunfall im Kreisverkehr

Nienburg (ots)

(KEM) Am Mittwoch, den 25.03.2026, kam es gegen 11:36 Uhr im Kreisverkehr Brückenstraße / Nienburger Straße in Nienburg (Weser) zu einem Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte eine 35-jährige Fahrzeugführerin aus der SG Weser-Aue, mit ihrem VW Touran in den Kreisverkehr einzufahren. Dabei übersah sie aus bislang ungeklärter Ursache einen bereits im Kreisverkehr befindlichen und vorfahrtsberechtigten VW T-Cross, der von einer 65-jährigen Frau aus der SG Steimbke geführt wurde. Es kam zum Zusammenstoß beider Pkw.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Der Schaden wurde auf ca. 7.500 Euro geschätzt. Der Pkw der Unfallverursacherin war infolge des Zusammenstoßes nicht mehr fahrbereit.

Die Personen wurden nicht verletzt.

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