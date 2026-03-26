Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Lindhorst - Taschendiebstahl in Supermarkt - Polizei bittet um Hinweise

Lindhorst (ots)

(KEM) Am Mittwoch, den 25.03.2026, kam es in einem Lebensmittelgeschäft in Lindhorst zu einem Taschendiebstahl.

Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich der 72-jährige Geschädigte aus der SG Sachsenhagen im Zeitraum zwischen 11:00 Uhr und 11:15 Uhr in der Filiale von ALDI in der Gewerbestraße 3 auf. Während seines Einkaufs entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft unbemerkt die Geldbörse des Mannes.

In der Geldbörse befanden sich neben Bargeld auch persönliche Dokumente. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 400 Euro.

Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im und vor dem ALDI-Markt gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Lindhorst unter 05725/708340 zu melden.

Präventionstipps der Polizei:

- Tragen Sie Wertsachen am besten in verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung direkt am Körper und lassen Sie den Einkaufswagen niemals - auch nicht für Sekunden - aus den Augen, wenn eine Tasche darin liegt. Legen Sie im Gedränge oder bei Gesprächen mit Fremden schützend Ihre Hand auf den Verschluss Ihrer Tasche.

- Nehmen Sie nur so viel Bargeld und so viele Karten mit, wie Sie wirklich für diesen Einkauf benötigen.

- Skepsis bei Ablenkungsmanövern:

Seien Sie besonders wachsam, wenn Sie im Supermarkt angerempelt oder angesprochen werden. Ein typischer Trick ist die Frage nach Produkten: "Können Sie mir sagen, wo das Mehl steht?" oder "Was kostet dieser Artikel?". Ein scheinbares Stolpern oder versehentliches Auffahren mit dem Einkaufswagen dient oft dazu, Körperkontakt herzustellen und unbemerkt in die Tasche zu greifen.

- Ein kleines Glöckchen am Reißverschluss der Handtasche oder am Portemonnaie kann helfen - Diebe vermeiden Geräusche, die Aufmerksamkeit erregen.

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