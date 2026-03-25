Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rinteln - Geldbörse aus Rucksack entwendet

Rinteln (ots)

(KEM) Am Dienstagvormittag, den 24.03.2026, wurde eine 66-jährige Frau aus Rinteln Opfer eines Taschendiebstahls während ihres Einkaufs.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen hielt sich die Geschädigte im Zeitraum zwischen 10:00 Uhr und 10:45 Uhr in einem Supermarkt (ALDI) in der Straße Große Tonkuhle auf. Ihren Rucksack hatte sie während des Einkaufs im Einkaufswagen abgelegt. Ein bislang unbekannter Täter nutzte offenbar einen Moment der Unachtsamkeit, um die Geldbörse unbemerkt aus dem Rucksack zu entwenden.

Zusammen mit dem Portemonnaie erbeutete der Täter Bargeld, eine EC-Karte sowie diverse persönliche Dokumente. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 150 Euro geschätzt. Die Polizei Rinteln bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen im Supermarkt gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 05751/9646-0 zu melden.

Ihre Polizei rät:

Taschendiebe nutzen bevorzugt Situationen, in denen Opfer abgelenkt sind - etwa beim Prüfen der Ware oder dem Blick ins Regal.

Tragen Sie Geld, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung, möglichst dicht am Körper.

Legen Sie Handtaschen oder Rucksäcke niemals unbeaufsichtigt im Einkaufswagen ab. Behalten Sie Ihre Taschen stets im Blick oder tragen Sie diese verschlossen vor dem Körper.

Sollte Ihnen die EC- und/oder Kredit-Karte gestohlen worden sein: Sperren Sie diese sofort über den Sperr-Notruf 116 116.

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