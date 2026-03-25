Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Diepenau - Zwei Leichtverletzte und hoher Sachschaden nach Vorfahrtverstoß in Diepenau-Essern

Diepenau (ots)

(KEM) Am frühen Dienstagmorgen, den 24.03.2026, ereignete sich im Diepenauer Ortsteil Essern ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden und erheblicher Sachschaden entstand.

Gegen 07:15 Uhr beabsichtigte ein 29-jähriger Mann aus der SG Uchte die bevorrechtigte Kreisstraße 24 (Esserner Kirchstraße) mit seinem VW aus einem Verbindungsweg kommend zu kreuzen. Dabei übersah er nach ersten polizeilichen Erkenntnissen die vorfahrtberechtigte 38-jährige Frau aus Rahden, die mit ihrem Mercedes auf der K 24 aus Richtung Nordel in Fahrtrichtung Essern unterwegs war.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mercedes der 38-Jährigen an der Fahrerseite über die gesamte Breite massiv beschädigt. An dem VW des Unfallverursachers wurde die Fahrzeugfront komplett zerstört. Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Sowohl der 29-jährige aus der SG Uchte als auch die 38-jährige Rahdenerin erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden zur weiteren medizinischen Versorgung mit RTW in ein Krankenhaus verbracht.

Der entstandene Gesamtsachschaden wird von der Polizei vorläufig auf etwa 13.000 Euro geschätzt.

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