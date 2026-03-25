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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Bad Nenndorf - Radfahrer bei Zusammenstoß in Bad Nenndorf leicht verletzt

Bad Nenndorf (ots)

(KEM) - Am späten Dienstagnachmittag, den 24.03.2026, kam es im Stadtgebiet von Bad Nenndorf zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer.

Gegen 17:55 Uhr beabsichtigte ein 32-jähriger Mann aus Bad Münder, mit seinem Hyundai vom Parkplatz des "Bauaktiv-Marktes" in der Straße Rotrehre in den fließenden Verkehr einzufahren. Dabei übersah er nach ersten polizeilichen Erkenntnissen einen vorfahrtberechtigten Radfahrer, der die Rotrehre in diesem Bereich befuhr.

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Radfahrer, ein 52-jähriger Mann aus Haste, kam hierbei zu Fall und erlitt leichte Verletzungen. Eine medizinische Versorgung vor Ort durch einen herbeigerufenen Rettungswagen wurde vom 52-Jährigen jedoch abgelehnt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Andrea Kempin
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021/9212-104
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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