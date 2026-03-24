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POL-NI: Obernkirchen/Krainhagen - Öffentlichkeitsfahndung: 65-Jähriger aus Krainhagen vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

POL-NI: Obernkirchen/Krainhagen - Öffentlichkeitsfahndung: 65-Jähriger aus Krainhagen vermisst - Polizei bittet um Mithilfe
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Obernkirchen (ots)

(KEM) Die Polizei Bückeburg sucht derzeit einen 65-Jährigen, der am Freitag, den 20.03.2026, als vermisst gemeldet wurde und bittet die Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche.

Der Vermisste Axel J. wurde am Freitag, den 20.03.2026, gegen 10:30 Uhr zuletzt an seinem Wohnort, einem Pflege- und Betreuungszentrum in der Winternstraße (Krainhagen), gesehen. Er verließ die Einrichtung zu Fuß und ist seitdem unbekannten Aufenthaltes.

Folgende Personenbeschreibung liegt vor:

   -	Ca. 170cm groß, ca. 80 kg, blaue Augen, "schlurfender" Gang
   -	Braune Weste

Der Vermisste trug am Tag seines Verschwindens die braune Weste, die auch auf dem Foto abgebildet ist. Bei dem Foto handelt es sich um ein aktuelles Bild.

Wer den Mann gesehen hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Bückeburg unter 05722/28940 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Andrea Kempin
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021/9212-104
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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