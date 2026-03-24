Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Bückeburg: Zeugenaufruf nach Geldbörsendiebstahl

Bückeburg (ots)

(Oth) Am Montag, den 23.03.2026, kam es zwischen 10:30 Uhr und 11:30 Uhr zu einem Geldbörsendiebstahl in einem Einkaufsmarkt in der Kreuzbreite in Bückeburg.

Im dortigen Aldi entwendeten bislang unbekannte Täter einem 89-jährigen Bückeburger die Geldbörse samt 120EUR Bargeld und diversen Karten.

Die Polizei bittet Hinweisgeber oder Zeugen zu dem Diebstahl sich bei der Polizei Bückeburg unter 05722/28940 zu melden.

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