Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Bückeburg: Zeugenaufruf nach Geldbörsendiebstahl
Bückeburg (ots)
(Oth) Am Montag, den 23.03.2026, kam es zwischen 10:30 Uhr und 11:30 Uhr zu einem Geldbörsendiebstahl in einem Einkaufsmarkt in der Kreuzbreite in Bückeburg.
Im dortigen Aldi entwendeten bislang unbekannte Täter einem 89-jährigen Bückeburger die Geldbörse samt 120EUR Bargeld und diversen Karten.
Die Polizei bittet Hinweisgeber oder Zeugen zu dem Diebstahl sich bei der Polizei Bückeburg unter 05722/28940 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
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31542 Bad Nenndorf
Telefon: 05723 7492-115
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