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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen: Zeugenaufruf nach Reifendiebstahl

Stadthagen (ots)

(Oth) In der Zeit zwischen Freitagabend, den 20.03.2026, 18:00 Uhr und Montagmittag, den 23.03.2026, 12:00 Uhr, kam es zu einem Reifendiebstahl in Stadthagen.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich auf bislang unbekannte Weise Zugang zu einem Betriebsgelände in der Vornhäger Straße in Stadthagen. Auf diesem Gelände entwendeten sie vier Sommerreifen eines BMW im Wert von etwa 5.000 EUR.

Zeugen oder Hinweisgeber, die Angaben zu tatverdächtigen Personen oder auffälligen Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Stadthagen unter der Telefonnummer 05721/98220 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Polizeikommissariat Bad Nenndorf
Kurhausstraße 4
31542 Bad Nenndorf
Telefon: 05723 7492-115
E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg
/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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