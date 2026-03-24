Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Warmsen: Zeugenaufruf nach Diebstahl von Werkzeugen

Warmsen (ots)

(Oth) Bislang unbekannte Täter entwendeten zwischen Sonntagabend, den 22.03.2026, 20:00 Uhr und Montagmorgen, den 23.03.2026, um 08:00 Uhr in Warmsen diverse Werkzeuge der Marke Makita. Die Werkzeuge lagerten in einem im Rohbau befindlichen Wohnhaus. Die Täter verschafften sich durch Aufhebeln einer Tür Zugang zu dem Wohnhaus. Dem 36-jährigem Warmser entstand ein Sachschaden im Wert von etwa 45.000 EUR.

Die Polizei Stolzenau bittet Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich Warmsen gemacht haben oder Hinweise zum Täter geben können, sich zu melden.

Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Stolzenau unter der Telefonnummer 05761-90200 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

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