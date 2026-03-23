Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rinteln: Zeugenaufruf nach Diebstählen in Aldi-Märkten

Rinteln (ots)

(Oth) Am Wochenende kam es zu Geldbörsendiebstählen in den Aldi-Märkten in Rinteln durch bislang unbekannte Täter.

Am Freitagnachmittag, den 20.03.2026, zwischen 14:50 Uhr und 15:05 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter zwei Geldbörsen einer 87-jährigen Rintelnerin, im ALDI-Markt in der Braasstraße. In ihren Geldbörsen befanden sich etwa 50 EUR Bargeld, diverse Karten und Pflegeprodukte ihres Mannes.

Am Samstag, den 21.03.2026, kam es zwischen 11:00 Uhr und 11:30 Uhr erneut zu einem Geldbörsendiebstahl eines unbekannten Täters in dem ALDI-Markt in der Straße "Große Tonkuhle". Auch hier wurde einem 76-jährigem Rintelner die Geldbörse samt etwa 350 EUR Bargeld und diversen Karten entwendet.

Zeugen oder Hinweisgeber, die Informationen zu tatverdächtigen Personen geben können werden gebeten, sich bei der Polizei Rinteln unter 05751-96460 zu melden.

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