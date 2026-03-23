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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rodewald - Motorradunfall auf der L192 - 17-Jährige kommt von Fahrbahn ab

Rodewald (ots)

(KEM) Am Sonntagmittag ereignete sich auf der Landesstraße 192 bei Rodewald ein Verkehrsunfall, bei dem eine junge Motorradfahrerin verletzt wurde.

Gegen 12:25 Uhr befuhr die 17-jährige Rodewalderin mit ihrer 125er-Maschine die L192 aus Richtung Lichtenhorst kommend in Fahrtrichtung Rodewald. In einer Linkskurve verlor die Jugendliche die Kontrolle über ihr Kraftrad und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Bei dem anschließenden Sturz zog sich die Fahrerin Verletzungen am linken Knie zu. Nach einer Erstversorgung vor Ort durch den Rettungsdienst wurde sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Andrea Kempin
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021/9212-104
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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