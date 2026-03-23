Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stolzenau/Schinna/Wellie - Zeugenaufruf - Nägel auf Fahrbahn ausgelegt

Stolzenau/Schinna/Wellie (ots)

(KEM) Vermutlich am Sonntag, den 22.03.2026, wurden durch bislang unbekannte Täter mehrere Nagelhäufchen auf der B441 im Bereich Stolzenau sowie auf der L351 zwischen Schinna und Wellie auf der Fahrbahn ausgelegt.

Eine 45-jährige Fahrzeugführerin aus Stolzenau überfuhr mit einem Opel einen Nagelhaufen auf der B441. Dabei wurde ein Nagel hochgeschleudert und beschädigte ihren Außenspiegel. Zudem fuhr ein 59-jähriger Tesla-Fahrer aus der SG Mittelweser auf der L 351 von Stolzenau nach Wellie über einen Nagelhaufen, der im hinteren linken Reifen stecken blieb. Die beiden erstatteten Anzeige bei der Polizei in Stolzenau.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass weitere Verkehrsteilnehmende geschädigt wurden. Die ausgelegten Nägel wurden durch Einsatzkräfte von der Fahrbahn entfernt.

Die Polizei Stolzenau ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Zeugen oder mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter 05761 / 90200 zu melden.

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