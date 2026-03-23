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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Landkreise Nienburg und Schaumburg - Präventionstipps der Polizei Nienburg/Schaumburg zur Vorbeugung von E-Scooter-, E-Bike als auch Fahrraddiebstahl

Nienburg/Schaumburg (ots)

(KEM) Mit den steigenden Temperaturen und den ersten sonnigen Frühlingstagen im März zieht es wieder deutlich mehr Menschen mit E-Scootern, E-Bikes und Fahrrädern auf die Straßen in den Landkreisen Nienburg und Schaumburg. Damit die Freude am Fahren nicht durch einen Diebstahl getrübt wird, gibt die Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg folgende wichtige Präventionstipps:

Hochwertige Schlösser nutzen: Verwenden Sie keine dünnen Kabelschlösser, da diese in Sekunden durchtrennt werden können. Empfohlen werden massive Bügel-, Falt- oder Kettenschlösser mit hoher Sicherheitsstufe.

Fest anschließen statt nur abschließen: Sichern Sie Ihr Fahrzeug immer an einem fest verankerten Gegenstand (z. B. Fahrradbügel oder Laterne). Ein nur blockiertes Rad verhindert nicht, dass das Fahrzeug weggetragen oder in ein Auto geladen wird.

Belebte und beleuchtete Orte wählen: Parken Sie Ihr Fahrzeug nach Möglichkeit an gut einsehbaren, belebten und nachts beleuchteten Plätzen. Täter scheuen das Risiko, beobachtet zu werden.

GPS-Tracker verwenden: Versteckt eingebaute GPS-Tracker können im Falle eines Diebstahls helfen, den Standort des Fahrzeugs in Echtzeit zu bestimmen und die Ermittlungen der Polizei massiv zu unterstützen.

Individuelle Merkmale notieren: Notieren Sie sich die Rahmennummer, die Versicherungskennnummer sowie Marke und Modell. Ein Foto des Zweirades hilft der Polizei bei der Fahndung.

Alarmanlagen: Einige E-Scooter verfügen über integrierte Alarmanlagen, die bei Erschütterung reagieren. Auch Bremsscheibenschlösser mit Alarmfunktion können eine abschreckende Wirkung haben. Alarmanlagen lassen sich darüber hinaus auch an den Fahrzeugen nachrüsten.

Helfen Sie mit: Sollten Sie beobachten, wie Personen sich mit Werkzeug an abgestellten Fahrzeugen zu schaffen machen, zögern Sie nicht und wählen Sie umgehend den Notruf 110.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Andrea Kempin
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021/9212-104
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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