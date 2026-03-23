Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Bückeburg - Weiterer E-Scooter-Diebstahl am Bahnhof Bückeburg - Polizei sucht Zeugen

Bückeburg (ots)

(KEM) Am vergangenen Samstagnachmittag kam es am Bückeburger Bahnhof zu einem weiteren Fall von schwerem Diebstahl. Ein mittels Schloss gesicherter E-Scooter wurde von einer bislang unbekannten Täterschaft entwendet.

Nach den polizeilichen Ermittlungen stellte der Geschädigte seinen schwarzen E-Scooter am Samstag, dem 21.03.2026, gegen 16:00 Uhr, am Bahnhof in Bückeburg ab. Der E-Scooter war auf dem Fahrradabstellplatz (linke Seite) ordnungsgemäß mit einem Schloss gesichert worden.

Als der 19-jährige Besitzer gegen 21:00 Uhr zum Abstellort zurückkehrte, war das Fahrzeug samt Schloss verschwunden. Der Zeitwert des entwendeten E-Scooters beläuft sich auf circa 400 Euro. Konkrete Hinweise auf die Täterschaft liegen aktuell nicht vor.

Aufgrund der zeitlichen und örtlichen Nähe zu ähnlichen Vorfällen prüft die Polizei mögliche Zusammenhänge. Da der Bahnhofsbereich am Samstagnachmittag und -abend stark frequentiert ist, hoffen die Ermittler auf Zeugenhinweise.

Haben Sie am Samstag zwischen 16:00 Uhr und 21:00 Uhr verdächtige Personen am linken Fahrradabstellplatz beobachtet?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bückeburg unter der Rufnummer 05722/2894-0 entgegen.

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