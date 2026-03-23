Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Bad Nenndorf - Transporter-Aufbrüche in Bad Nenndorf - Polizei sucht Zeugen

Bad Nenndorf (ots)

(KEM) Am vergangenen Wochenende kam es an der Stadthagener Straße zu zwei Aufbrüchen von Firmenfahrzeugen auf einem umzäunten Firmengelände der ehemaligen Firma Schaumburger Landtechnik hinter dem Bolzplatz Professor-Schröter-Straße.

Im Zeitraum zwischen Samstag (21.03.), 14:00 Uhr, und Sonntag (22.03.2026), 12:30 Uhr, schlugen bislang unbekannte Täter jeweils eine Seitenscheibe an zwei Kleintransportern (IVECO und Peugeot Boxer) ein. Während aus dem ersten Fahrzeug ein hochwertiger Baustellenakku entwendet wurde, wurde aus dem zweiten Transporter ersten Erkenntnissen zufolge nichts entwendet.

Der entstandene Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen sowie der Wert des Diebesgutes werden auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei Bad Nenndorf bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in der Umgebung gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 05723/74920 zu melden.

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