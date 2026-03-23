Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen - Beleidigung, versuchte Körperverletzung und Widerstand gegen Polizeibeamte

Stadthagen (ots)

(KEM) Am späten Samstagnachmittag kam es am Rande des Stadthäger Frühjahrskrammarktes zu einem Vorfall, der in einem öffentlichkeitswirksamen Polizeieinsatz und einer Festnahme endete.

Gegen 17:35 Uhr wurde eine Polizeistreife von einer 24-jährigen Mutter aus der SG Nienstädt angesprochen. Die Frau gab an, dass sie kurz zuvor mit ihren beiden Kindern auf dem Weg zu ihrem Pkw war, als sie an der Ampelkreuzung Enzer Straße / Breslauer Straße unvermittelt von einem Mann beleidigt worden sein soll. Zudem soll er versucht haben, ihre 6-jährige Tochter zu schlagen.

Die Beamten der Verfügungseinheit konnten den Beschuldigten, einen 42-jährigen Stadthäger, kurz darauf in einer Personengruppe auf dem Parkplatz des Penny-Marktes in der Pillauer Straße feststellen. Der Mann reagierte aggressiv und verweigerte jegliche Kooperation. Als die Beamten ihn von der Gruppe separieren wollten, leistete er Widerstand. Der 42-Jährige sperrte sich aktiv gegen die Maßnahmen und versuchte, sich loszureißen. Er wurde schließlich mittels einfacher körperlicher Gewalt zu Boden gebracht und gefesselt. Während der Festnahme trat er gezielt nach einem Polizeibeamten und traf diesen am Bein. Der Beamte wurde dabei leicht verletzt, konnte seinen Dienst jedoch fortsetzen.

Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem Beschuldigten einen Wert von 2,50 Promille. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bückeburg wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Zur Gefahrenabwehr und zur Unterbindung weiterer Störungen wurde er zudem bis zum Ende des Krammarkt-Tages in Gewahrsam genommen.

Gegen den Mann wurden Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung, versuchter Körperverletzung, Widerstands und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

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