Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - PKW fährt in Fassade, Beifahrerin leicht verletzt

Nienburg (ots)

(KEM) Am Sonntagmittag kam es auf dem Gelände eines Autowaschcenters im Meerbachbogen zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden und einer leicht verletzten Person.

Gegen 12:32 Uhr verwechselte ein 68-jähriger Nienburger bei seinem Ford das Brems- mit dem Gaspedal. In der Folge beschleunigte der PKW ruckartig und prallte frontal gegen die Fassade des Gebäudes der Waschanlage. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die 66-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Der Fahrer selbst blieb unverletzt.

An der Gebäudefassade sowie am Ford entstand erheblicher Sachschaden, der von der Polizei vorläufig auf insgesamt circa 3.500 Euro geschätzt wird. Der PKW war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit.

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