PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - PKW fährt in Fassade, Beifahrerin leicht verletzt

Nienburg (ots)

(KEM) Am Sonntagmittag kam es auf dem Gelände eines Autowaschcenters im Meerbachbogen zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden und einer leicht verletzten Person.

Gegen 12:32 Uhr verwechselte ein 68-jähriger Nienburger bei seinem Ford das Brems- mit dem Gaspedal. In der Folge beschleunigte der PKW ruckartig und prallte frontal gegen die Fassade des Gebäudes der Waschanlage. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die 66-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Der Fahrer selbst blieb unverletzt.

An der Gebäudefassade sowie am Ford entstand erheblicher Sachschaden, der von der Polizei vorläufig auf insgesamt circa 3.500 Euro geschätzt wird. Der PKW war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Andrea Kempin
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021/9212-104
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 23.03.2026 – 10:44

    POL-NI: Stolzenau/Schinna/Wellie - Zeugenaufruf - Nägel auf Fahrbahn ausgelegt

    Stolzenau/Schinna/Wellie (ots) - (KEM) Vermutlich am Sonntag, den 22.03.2026, wurden durch bislang unbekannte Täter mehrere Nagelhäufchen auf der B441 im Bereich Stolzenau sowie auf der L351 zwischen Schinna und Wellie auf der Fahrbahn ausgelegt. Eine 45-jährige Fahrzeugführerin aus Stolzenau überfuhr mit einem Opel einen Nagelhaufen auf der B441. Dabei wurde ein ...

    mehr
  • 23.03.2026 – 10:27

    POL-NI: Stadthagen - Beleidigung, versuchte Körperverletzung und Widerstand gegen Polizeibeamte

    Stadthagen (ots) - (KEM) Am späten Samstagnachmittag kam es am Rande des Stadthäger Frühjahrskrammarktes zu einem Vorfall, der in einem öffentlichkeitswirksamen Polizeieinsatz und einer Festnahme endete. Gegen 17:35 Uhr wurde eine Polizeistreife von einer 24-jährigen Mutter aus der SG Nienstädt angesprochen. Die Frau gab an, dass sie kurz zuvor mit ihren beiden ...

    mehr
  • 23.03.2026 – 09:17

    POL-NI: Bad Nenndorf - Transporter-Aufbrüche in Bad Nenndorf - Polizei sucht Zeugen

    Bad Nenndorf (ots) - (KEM) Am vergangenen Wochenende kam es an der Stadthagener Straße zu zwei Aufbrüchen von Firmenfahrzeugen auf einem umzäunten Firmengelände der ehemaligen Firma Schaumburger Landtechnik hinter dem Bolzplatz Professor-Schröter-Straße. Im Zeitraum zwischen Samstag (21.03.), 14:00 Uhr, und Sonntag (22.03.2026), 12:30 Uhr, schlugen bislang ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren