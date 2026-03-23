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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Bückeburg - Unfallflucht - Schwarzer Audi in der Magdeburger Straße beschädigt

Bückeburg (ots)

(KEM) Die Polizei Bückeburg ermittelt wegen einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Sonntagnachmittag im Stadtgebiet ereignet hat, und sucht nach Zeugen.

Im Zeitraum zwischen 14:30 Uhr und 16:45 Uhr am Sonntag, dem 22.03.2026, war ein schwarzer Audi ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand der Magdeburger Straße (Höhe Hausnummer 10) geparkt. In dieser Zeit beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug den Pkw beim Vorbeifahren oder Rangieren. Am Audi blieben deutliche Kratzer an der rechten Fahrzeugseite zurück. Der Verursacher oder die Verursacherin entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern oder die Polizei zu verständigen.

Die Polizei bittet um Hinweise: Haben Sie im genannten Zeitraum Beobachtungen in der Magdeburger Straße gemacht oder ein Fahrzeug gesehen, das den Audi touchiert hat? Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Bückeburg unter der Telefonnummer 05722/28940 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Andrea Kempin
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021/9212-104
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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