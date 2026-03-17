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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall aufgrund Sekundenschlaf

Jockgrim (ots)

Am 16.03.2026 befuhr gegen 15:36 Uhr ein 43-jähriger Seat-Fahrer die rechte Fahrspur der B9 Höhe Jockgrim von Germersheim kommend in Fahrtrichtung Wörth. Aufgrund Übermüdung verfiel er in einen Sekundenschlaf. Eine Kollision mit dem Anhänger eines vorausfahrenden 38-jährigen Toyota-Fahrers war die Folge. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 4500 Euro. Der Seat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der 43-Jährige wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten müssen.

Folgende Präventionshinweise zur Thematik Sekundenschlaf können genannt werden:

   - Vor Antritt der Fahrt sollten Sie ausreichend geschlafen haben.
   - Wer müde wird, sollte eine Pause machen.
   - Ein Kurzschlaf von zehn bis zwanzig Minuten erfrischt den Geist.
   - Alternativ bringt Bewegung an der frischen Luft den Kreislauf in
     Schwung.
   - Achtung: Sich kneifen, Fenster öffnen, Kaugummi kauen, Laute 
     Musik hören, Kaffee/Energy-Drinks trinken hilft nicht gegen 
     akute Müdigkeit am Steuer, auch wenn man das kurzzeitig so 
     wahrnimmt.

Weitere allgemeine Hinweise für eine sichere Teilnahme am Straßenverkehr können hier eingesehen werden:

https://www.polizei.rlp.de/die-polizei/praevention/verkehrspraevention/sichere-teilnahme-am-strassenverkehr

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein
Pressestelle
Telefon: 07271 9221-1802
piwoerth@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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