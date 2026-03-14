Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Handrup - 16-Jährige bei Unfall mit Gator schwer verletzt

Handrup (ots)

Am Freitag, 13. März 2026, gegen 16:50 Uhr, kam es auf der Straße Zum Flaken in Handrup zu einem Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 16-jährige Fahrerin mit einem John Deere Gator XUV 855D die Straße Zum Flaken in Richtung Lengericher Weg, als sie aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dabei streifte das Fahrzeug zunächst einen Baum und prallte anschließend frontal gegen einen weiteren Baum.

Die Jugendliche wurde schwer verletzt und kam nach medizinischer Versorgung vor Ort in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell