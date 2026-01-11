LPI-SHL: Unter Alkohol gefahren
Urnshausen (ots)
Am 10.01.2026 gegen 20 Uhr führten Polizeibeamte der PI Bad Salzungen mit dem Fahrer eines Nissans in der Ortslage Urnshausen eine Verkehrskontrolle durch. Hierbei wurde mit dem Fahrer ebenfalls ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 0,59 Promille, was eine Verkehrsordnungswidrigkeit darstellt. Dem Fahrer wurde vorübergehend die Weiterfahrt untersagt.
