PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gegen Leitplanke gerutscht

Vacha (ots)

Am 10.01.2026 gegen 11 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der L2601 zwischen Vacha und Völkershausen. Hierbei kam die Fahrerin eines Renault Twingo aus noch nicht geklärter Ursache von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Leitplanke auf der linken Fahrbahnseite. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500,00 Euro. Durch den Aufprall wurde ein Element der Leitplanke beschädigt. Die Fahrerin selbst blieb bei dem Unfall unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Bad Salzungen
Telefon: 03695 551 0
E-Mail: sf.pi.bad-salzungen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 11.01.2026 – 12:43

    LPI-SHL: Verkehrsunfallflucht in Barchfeld

    Barchfeld (ots) - Am 10.01.2026 gegen 07 Uhr kam es in Barchfeld in der Straße "Am Friedhof" zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte saß hierbei in seinem VW Transporter während er am Fahrbahnrand parkte. Der Unfallverursacher befuhr die Straße "Am Friedhof" aus Richtung der Liebensteiner Straße kommend. Beim Vorbeifahren an dem Pkw des Geschädigten kam es zum Zusammenstoß beider Seitenspiegel. Hier wurde ...

    mehr
  • 11.01.2026 – 12:43

    LPI-SHL: Unfall unter Alkoholeinfluss

    Bad Liebenstein (ots) - Am 09.01.2026 gegen 20:58 Uhr kam es auf der L 1126 zwischen Bairoda und Bad Liebenstein zu einem Verkehrsunfall. Hierbei kam die Fahrerin eines Mercedes Benz aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr einen Abhang hinunter. Das Fahrzeug überschlug sich dabei und kam auf der Fahrerseite liegend zum Stillstand. Die Fahrerin wurde dabei glücklicherweise nicht verletzt, ...

    mehr
  • 11.01.2026 – 07:06

    LPI-SHL: Da brat mir doch einer nen Storch!

    Meiningen (ots) - Am Samtag Morgen trauten Anwohner des Bodenwegs ihren Augen kaum. Lief doch nicht ein Storch auf der Fahrbahn, augenscheinlich etwas orientierungslos. Die mutigsten Beamten der Dienststelle wurden umgehend zum Einsatzort geschickt, um zu schauen, ob dem Gefieder zu helfen ist. Als die beiden unerschrockenen Beamten eintrafen stellten sie einen leicht verschreckten, aber doch augenscheinlich unverletzten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren