Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gegen Leitplanke gerutscht

Vacha (ots)

Am 10.01.2026 gegen 11 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der L2601 zwischen Vacha und Völkershausen. Hierbei kam die Fahrerin eines Renault Twingo aus noch nicht geklärter Ursache von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Leitplanke auf der linken Fahrbahnseite. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500,00 Euro. Durch den Aufprall wurde ein Element der Leitplanke beschädigt. Die Fahrerin selbst blieb bei dem Unfall unverletzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell