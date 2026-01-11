Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall unter Alkoholeinfluss

Bad Liebenstein (ots)

Am 09.01.2026 gegen 20:58 Uhr kam es auf der L 1126 zwischen Bairoda und Bad Liebenstein zu einem Verkehrsunfall. Hierbei kam die Fahrerin eines Mercedes Benz aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr einen Abhang hinunter. Das Fahrzeug überschlug sich dabei und kam auf der Fahrerseite liegend zum Stillstand. Die Fahrerin wurde dabei glücklicherweise nicht verletzt, aber an ihrem Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Während der Unfallaufnahme stellten die anwesenden Polizeibeamten einen Atemalkoholwert von 0,42 Promille bei der Fahrerin fest, was in Verbindung mit dem Unfall eine Straftat darstellt. Die Fahrerin wurde anschließend in das Klinikum Bad Salzungen zur Durchführung einer Blutentnahme verbracht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell