Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Lenders (ots)

Am 10.01.2026 gegen 16:30 Uhr kam es auf der K99 in der Nähe der Ortschaft Lenders zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Hierbei verlor ein Lieferwagenfahrer in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Im dort befindlichen Straßengraben kam er dann mit seinem Fahrzeug zum Stehen. Da der Fahrer bei dem Unfall eingeklemmt und verletzt wurde, musste er durch die Feuerwehr geborgen und den Rettungsdienst medizinisch versorgt werden. Der Lieferwagen wurde bei dem Unfall stark beschädigt und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

