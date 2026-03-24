Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen: Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer

Stadthagen (ots)

(Oth) Am Montag, den 23.03.2026, kam es gegen 06:30 Uhr, auf der Straße St. Annen in Stadthagen zu einem Verkehrsunfall. Ein 52-jähriger Stadthäger beabsichtigte von einer Hofeinfahrt auf die Bundesstraße einzubiegen und konnte aufgrund einer herannahenden Kehrmaschine den Querverkehr nur eingeschränkt einsehen. Hierdurch übersah er mit seinem Peugeot einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer. Es kam zum Verkehrsunfall, wodurch der Fahrer einer Yamaha, ein 22-jähriger Nienstädter, schwer verletzt wurde.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 8.000EUR.

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