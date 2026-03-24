Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Warmsen: Zeugenaufruf nach Diebstahl aus Rohbau

Warmsen (ots)

(Oth) Zwischen Samstag, den 21.03.2026, 14:00 Uhr und Montagmorgen, 06:30 Uhr, kam es zu einem Diebstahl aus einem Rohbau. Im Ortsteil Bohnhorst entwendeten bislang unbekannte Täter aus dem frei zugänglichen Rohbau Stromkabel, Metallblöcke und eine Schubkarre.

Einem Warmser Bauunternehmen entstand dadurch ein Sachschaden von etwa 2.500 EUR.

Die Polizei Stolzenau bittet Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich Warmsen gemacht haben oder Hinweise zum Täter geben können, sich zu melden.

Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Stolzenau unter der Telefonnummer 05761-90200 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

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