Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Nienburg (ots)

(Oth): Am 20.03.2026, kam es gegen 13:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Parkstraße Ecke Nordertorstriftweg in Nienburg. Eine 45-Jährige aus Rohrsen beabsichtigte mit ihrem Peugeot aus der Parkstraße in den Nordertorstriftweg einzubiegen. Zeitgleich befuhren zwei Fahrradfahrer den Gehweg in die falsche Richtung und kreuzen die Parkstraße. Hierdurch kam es zu einer leichten Kollision zwischen dem Pkw und einem der Fahrräder. Der Fahrer des verunfallten Rades kam nicht zu Fall und wird als männlich und minderjährig beschrieben.

Die Fahrradfahrer verließen die Unfallstelle, ohne ihren Rechten als Unfallbeteiligtem nachzukommen.

An dem Peugeot entsteht ein leichter Sachschaden von etwa 150 Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich unter der Telefonnummer 05021-92120 zu melden.

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