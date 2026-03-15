Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Kellerbrand in Kiel Gaarden Ost

Kiel (ots)

Um 22:36 Uhr meldeten mehrere Anrufer aus einem Mehrfamilienhaus in der Medusastraße 31 Brandgeruch und Rauch im Treppenraum. Da der Treppenraum bereits verraucht sein sollte, wurden die Anrufer von der Leitstelle angewiesen in ihren Wohnungen zu bleiben. Die alarmierten Kräfte der Feuerwehr konnten das Feuer im Kellerbereich umgehend lokalisieren, ein Trupp unter Atemschutz konnte das Feuer schnell löschen. 4 Bewohner hatten beim Verlassen des Gebäudes jedoch Rauch eingeatmet, woraufhin ein größeres Aufgebot des Rettungsdienstes zu der Adresse nachalarmiert wurde. Alle 4 Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung zur weiteren Behandlung in Kieler Krankenhäuser transportiert. Insgesamt waren ca. 25 Einsatzkräfte von der Ost und Hauptfeuerwache sowie des Rettungsdienstes vor Ort.

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