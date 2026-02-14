PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Kiel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Abschlussmeldung - Feuer mit Menschenleben in Gefahr

Kiel (ots)

Am späten Samstagabend, gegen 20:08 Uhr erreichten die Integrierte Regionalleitstelle (IRLS) Mitte gleich mehrere Notrufe, in denen die Anrufenden eine starke Rauchentwicklung und Flammenbildung aus einer Wohnung im 3. OG eines Mehrfamilienhauses am Einkaufszentrum "Sophienhof" meldeten.

Noch während sich die ersten Einsatzkräfte auf Anfahrt befanden berichteten weitere Anrufer von einer möglichen Person in der betroffenen Wohnung.

Die Erkundung der ersteintreffenden Einheitsführerin ergab eine dramatische Lage: Es konnte ein ausgedehnter Wohnungsbrand im 3. OG bestätigt werden. Nach Auskunft von Betroffenen vor Ort, wurden mehrere Menschen in dem bereits teils stark verrauchten Gebäude am Sophienblatt (Kiel) vermisst. Umgehend wurde daraufhin das Einsatzstichwort erhöht und eine Vielzahl weiterer Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zur Einsatzstelle entsandt.

Mit mehreren im Gebäude eingesetzten Trupps unter schwerem Atemschutz wurde zum einen die Brandbekämpfung und Menschenrettung in der Brandwohnung als auch die Kontrolle der stark verrauchten Geschosse oberhalb der Brandetage eingeleitet. Parallel wurden zwei Drehleitern in Stellung gebracht und mehrere Menschen über diese gerettet.

In der betroffenen Wohnung konnten die vorgehenden Trupps eine Person auffinden, für die jedoch leider jede Hilfe zu spät kam. Bei dem Verstorbenen handelt es sich nach Angaben der Polizei um einen 81-jährigen Mann.

Die Brandbekämpfung zeigte zügigen Erfolg, jedoch zog sich die Einsatzdauer noch über mehrere Stunden, da durch den starken Raucheintrag in die oberen Geschosse mehrere Wohnungen, teils gewaltsam, geöffnet, abkontrolliert und belüftet werden mussten.

Im weiteren Einsatzverlauf wurden zwei Personen durch Rauchgasintoxikationen leicht verletzt. Ein Transport in Krankenhäuser erfolgte nach einer Behandlung vor Ort nicht.

Während die Brandwohnung unbewohnbar ist, konnten die übrigen Bewohner des Gebäudes nach Abschluss der Einsatzmaßnahmen wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Im Einsatz waren insgesamt ca. 60 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr (Haupt-, Ost-, Nordfeuerwache, Führungsdienst), der Freiwilligen Feuerwehren Russee, Gaarden, Wellsee und Dietrichsdorf, des Rettungsdienstes, der Polizei und der Stadtwerke Kiel. Für betroffene Personen wurde zudem ein Bus der KVG bereitgestellt. Die verwaisten Wachen der Berufsfeuerwehr wurden während des Einsatzverlaufes von weiteren ehrenamtlichen Kräften der Freiwilligen Feuerwehren Suchsdorf, Moorsee und Rönne besetzt.

Aktuell finden letzte Aufräumarbeiten an der Einsatzstelle statt, bevor die Einsatzstelle der Polizei für die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übergeben wird.

Rückfragen bitte an:

Medien-Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Kiel
Lagedienstführer
Telefon: 0431 / 5905 - 0
Fax: 0431 / 5905 - 147
https://www.kiel.de/de/gesundheit_soziales/feuerwehr/index.php

Original-Content von: Feuerwehr Kiel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Kiel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Kiel
Weitere Meldungen: Feuerwehr Kiel
Alle Meldungen Alle
  • 14.02.2026 – 21:35

    FW-Kiel: Folgemeldung - Feuer mit Menschenleben in Gefahr

    Kiel (ots) - Das Feuer konnte zwischenzeitlich gelöscht werden. Das betroffene Gebäude wurde evakuiert. Weiterhin befinden wir uns mit Einsatzkräften von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei im Einsatz für Folgearbeiten. Eine gesonderte Abschlussmeldung zum Einsatz folgt. Rückfragen bitte an: Medien-Rückfragen bitte an: Feuerwehr Kiel Lagedienstführer Telefon: 0431 / 5905 - 0 Fax: 0431 / 5905 - 147 ...

    mehr
  • 14.02.2026 – 21:11

    FW-Kiel: Folgemeldung - Feuer mit Menschenleben in Gefahr

    Kiel (ots) - Wir befinden uns weiterhin mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften von Feuerwehr und Rettungsdienst am Sophienblatt in einem Brandeinsatz. Nach derzeitigem Stand werden mehrere Menschen im betroffenen Gebäude vermisst. Die verwaisten Wachen wurden durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren besetzt. Der Bereich der Einsatzstelle wurde umfangreich abgesperrt - es kommt zu Einschränkungen im Bereich des ...

    mehr
  • 14.02.2026 – 20:21

    FW-Kiel: Einsatzerstmeldung - Feuer mit Menschenleben in Gefahr

    Kiel (ots) - Wir befinden uns derzeit mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften in einem Brandeinsatz mit Menschenleben in Gefahr am Sophienhof in Kiel. Wir bitten von telefonischen Rückfragen an die Leitstelle abzusehen. Weitere Meldungen folgen. Rückfragen bitte an: Medien-Rückfragen bitte an: Feuerwehr Kiel Lagedienstführer Telefon: 0431 / 5905 - 0 Fax: 0431 / 5905 - 147 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren