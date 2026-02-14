FW-Kiel: Folgemeldung - Feuer mit Menschenleben in Gefahr
Kiel (ots)
Das Feuer konnte zwischenzeitlich gelöscht werden. Das betroffene Gebäude wurde evakuiert. Weiterhin befinden wir uns mit Einsatzkräften von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei im Einsatz für Folgearbeiten.
Eine gesonderte Abschlussmeldung zum Einsatz folgt.
Rückfragen bitte an:
Medien-Rückfragen bitte an:
Feuerwehr Kiel
Lagedienstführer
Telefon: 0431 / 5905 - 0
Fax: 0431 / 5905 - 147
https://www.kiel.de/de/gesundheit_soziales/feuerwehr/index.php
Original-Content von: Feuerwehr Kiel, übermittelt durch news aktuell