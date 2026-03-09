PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Einsatzerstmeldung - Kellerbrand in Kiel Gaarden, diverse Paralleleinsätze im Stadtgebiet

Kiel (ots)

Aktuell befinden sich Einsatzkräfte von Berufs- und Freiwilligen Feuerwehren in diversen Einsätzen im Stadtgebiet, darunter ein Kellerbrand im Bereich "Stemmer" in Kiel-Gaarden.

Wir befinden uns derzeit in der Einsatzabwicklung und bitten daher von Rückfragen abzusehen.

Es folgt eine weitere Meldung zu einem späteren Zeitpunkt.

Rückfragen bitte an:

Medien-Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Kiel
Lagedienstführer
Telefon: 0431 / 5905 - 0
Fax: 0431 / 5905 - 147
https://www.kiel.de/de/gesundheit_soziales/feuerwehr/index.php

Original-Content von: Feuerwehr Kiel, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren