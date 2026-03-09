FW-Kiel: Einsatzerstmeldung - Kellerbrand in Kiel Gaarden, diverse Paralleleinsätze im Stadtgebiet
Kiel (ots)
Aktuell befinden sich Einsatzkräfte von Berufs- und Freiwilligen Feuerwehren in diversen Einsätzen im Stadtgebiet, darunter ein Kellerbrand im Bereich "Stemmer" in Kiel-Gaarden.
Wir befinden uns derzeit in der Einsatzabwicklung und bitten daher von Rückfragen abzusehen.
Es folgt eine weitere Meldung zu einem späteren Zeitpunkt.
