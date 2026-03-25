Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Bückeburg - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Bückeburg-Achum - BMW beschädigt

Bückeburg (ots)

(KEM) Am Dienstagabend, den 24.03.2026, ereignete sich im Bückeburger Ortsteil Achum eine Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer zwischen ca. 19:30 Uhr und 22.30 Uhr im Vorbeifahren einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten PKW. Der Vorfall ereignete sich in der Straße Achumer Wiese, in Höhe der Hausnummer 10.

Bei dem beschädigten Fahrzeug handelt es sich um den BMW einer 22-jährigen Frau aus Bückeburg. Das Fahrzeug wurde vorne links beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird vorläufig auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeug geben können, sich bei der Polizei Bückeburg unter 05722/28940 zu melden.

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